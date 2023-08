PM prende mulher por tráfico e marido foragido no bairro São João

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma mulher por tráfico de drogas e o seu marido que estava foragido da Justiça após uma operação na zona Sul da cidade. Os criminosos estavam em uma casa no bairro São João e lá foram encontradas porções de drogas além de um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, durante uma operação de patrulhamento na zona Sul de Votuporanga, voltada para prevenir furtos, roubos, tráfico de drogas e outros ilícitos, uma equipe policial, em resposta a um alerta emitido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre tráfico de drogas na Rua José Abdo, no bairro São João, se deslocou rapidamente ao local. Na residência em questão, um morador concedeu permissão para a entrada das autoridades a fim de realizar averiguações.

No decorrer da diligência na propriedade mencionada na denúncia, os agentes abordaram uma mulher, também residente da casa, que foi encontrada escondida no banheiro. Além disso, um homem foi localizado e abordado. Após consulta ao sistema PRODESP via COPOM, foi confirmado que o indivíduo estava evadido do sistema prisional desde junho do corrente ano, onde cumpria pena por envolvimento no tráfico de drogas.

Durante o processo de busca na residência, uma mochila contendo um simulacro de arma de fogo tipo pistola, substâncias entorpecentes como maconha, cocaína e crack, bem como materiais utilizados para a manipulação e embalagem das substâncias ilícitas, foram encontrados no quarto do casal. As contradições nas versões apresentadas pelos abordados chamaram a atenção das equipes de polícia.

Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante delito e conduzido, juntamente com as substâncias entorpecentes e objetos apreendidos, até a Central de Flagrantes.

Na delegacia, a autoridade policial de plantão, após tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante delito, por tráfico de drogas, associação criminosa e captura de foragido. O casal foi encaminhado à custódia local, ficando à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.