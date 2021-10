Motociclista é socorrida após se enroscar em fios de poste soltos

Mais um acidente envolvendo motociclista e fios de postes soltos pelas ruas de Jales foi registrado. Desta vez, o fato aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, 22 de outubro.

De acordo com as informações, a motociclista seguia pela Rua Adelino Berti, no bairro Vila Mariana, quando se enroscou nos fios que estavam caídos. Ela precisou ser socorrida com ferimentos por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Jales e encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia.

Renata, que conduzia a moto, publicou um desabafo nas suas redes sociais: “Hj levei um susto, sofri um acidente de moto por conta de um fio de internet caído. Graças a Deus comigo não foi nada muito sério, porém sabemos já aconteceu acidentes muito grave por conta desses benditos fios. Até quando vamos correr riscos por conta dessas empresas que não mantém a devida manutenção, fios caídos por dias, um risco imenso para motoqueiros, ciclistas, etc.”