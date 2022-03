Polícia Rodoviária encontra 245 kg de cocaína em caminhão

A Polícia Rodoviária apreendeu 245 kg de cocaína nesta quinta-feira (10), em Santópolis do Aguapeí, na região de Araçatuba (SP). O flagrante aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão com placas de Campo Grande (MS).

Segundo a polícia, durante a abordagem, o motorista, um homem de 50 anos, demonstrou nervosismo e despertou a suspeita dos policiais.

Ao todo, os policiais apreenderam 225 tijolos de cocaína, que totalizaram 245,420 kg.

O motorista disse aos policiais que deixou o caminhão em um posto de Aquidauana (MS) com um desconhecido e o buscou dias depois, já carregado.

O trabalho dele era levar a droga até Piracicaba (SP), onde outros homens o procurariam e descarregariam a droga. Para isso, ele receberia R$ 30 mil. Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e levado para a Cadeia de Penápolis. O caminhão, assim como a droga, ficou apreendido.

SBT Interior