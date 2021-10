Polícia de Santa Fé prende suspeito de praticar furtos pelo país

Um homem investigado por praticar furtos em vários estados do país foi preso pela Polícia Civil de Santa Fé do Sul (SP) nesta quinta-feira (7). De acordo com a polícia, as investigações que começaram há 20 dias constataram que alguns crimes provocaram prejuízos de mais de R$ 20 mil às vítimas de diferentes estados brasileiros.

Na apuração, que contou com o apoio de equipes do Mato Grosso do Sul, o suspeito foi localizado e preso preventivamente na casa dele, em Ponta Porã (MS), quando se preparava para praticar outros crimes.

Ainda segundo a polícia, a ação foi em conjunto, pois havia o risco de o investigado fugir para o Paraguai com a ajuda de facções criminosas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e será responsabilizado criminalmente por furto qualificado. O caso continua sendo investigado pela polícia.