Shopping Cidade Norte celebra mês de aniversário e das Crianças com oficinas

Centro de compras, serviços, lazer e entretenimento completa 9 anos de desenvolvimento na região norte de Rio Preto

No mês de outubro no Shopping Cidade Norte, que fica localizado no coração da Região Norte de Rio Preto, tem comemoração em dose dupla. No dia 12, o centro de compras, serviços, lazer e entretenimento completa 9 anos de história e desenvolvimento, além de celebrar também o tradicional Dia da Crianças.

Para a alegria dos pais e da garotada, o Shopping Cidade Norte lançou a campanha “Mês das Crianças – Diversão o Mês Todo”, com oficinas gratuitas todos os dias, tem oficinas de slimes, desenhos, pulseiras e bonecos. Para fazer a inscrição é bem simples: basta doar um brinquedo, que ao final da campanha será entregue para uma instituição de Rio Preto, que atende ao público infantil. Vale ressaltar que as inscrições são limitadas.

A gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, Elaine Morília, afirma que o shopping alavancou o desenvolvimento da Região Norte e se tornou referência para Rio Preto e todo interior paulista.

“Rio Preto é uma cidade empreendedora e a inauguração do Shopping Cidade Norte marcou o início de um novo olhar, uma nova era para a Região Norte, que é uma das que mais cresce na cidade com aproximadamente 250 mil moradores. E durante esta pandemia mostramos o quanto somos capazes de nos reinventar e continuar gerando empregos e renda para tantas famílias”, disse.

O Shopping Cidade Norte é um dos maiores exemplos de inovação e tecnologia com mais de 110 lojas com um mix diversificado e diferenciado de lojas, que abrange marcas nacionais e internacionais. Entre as lojas âncoras estão C&A, Marisa, Pernambucanas, Casas Bahia, Lojas Americanas, Lojas Lívia, Centerplex Cinemas e Magic Games. O moderno complexo conta ainda com o Supermercado Amigão, a Prefeitura Regional Norte e Detran-SP, Olha Vivo Vistorias Automotivas, o Centro Educacional com o Colégio Uniterp – Cidade Norte e o Centro de Qualidade de Vida formado pelo Laboratório Tabajara, Smart Fit, Med Norte – Centro Médico e Mundidents – Clínica Odontológica. Isso sem contar a rede de serviços bancários, com caixas eletrônicos, agência própria da Caixa e lotérica.

Localização privilegiada e ampla Praça de Alimentação

O Shopping Cidade Norte foi construído no entrocamento das principais avenidas da Região Norte e conta fácil acesso para as rodovias que cruzam Rio Preto, além de estacionamento amplo e gratuito.

A Praça de Alimentação é uma das mais completas da cidade, que tem ligação direta a três salas de cinema digitais do Complexo Centerplex, além de um mix de restaurantes, franquias e redes de fast food.

Outro destaque do Shopping Cidade Norte é o seu conceito arquitetônico moderno, ecologicamente sustentável e de acessibilidade. “Conseguimos reunir em um único espaço praticidade, comodidade e respeito ao nosso público e ao meio ambiente”, afirma Elaine, enaltecendo a beleza dos jardins naturais e as jabuticabeiras nativas da região que por conta da iluminação natural proposta pelo projeto permite uma renovação e circulação do ar.

Confira a programação para a garotada:

Oficina de Pintura – até 29/10

De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h

Sábado dia 09/10

15h: Oficina de desenho “Faça fusão de pokemons”

16h: Oficina de pulseiras

17h: Oficina de Slime Clear

Domingo dia 10/10

15h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

16h: Oficina de bonecos – Dinossauros e Unicórnios

17h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

Sábado dia 16/10

15h: Oficina de desenho “Sereias e Monstros”

16h: Oficina de pulseiras

17h: Oficina de Slime Glitter

Domingo dia 17/10

15h: Oficina de bonecos – Dinossauros e Unicórnios

16h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

17h: Oficina de desenho “Mangas e Animes”

Sábado dia 23/10

15h: Oficina de desenho “Mangas e Animes”

16h: Oficina de pulseiras

17h: Oficina de Slime Clear

Domingo dia 24/10

15h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

16h: Oficina de bonecos – Dinossauros e Unicórnios

17h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

Sábado dia 30/10

14h: Oficina de pulseiras

15h: Oficina de Slime Clear

16h: Oficina de Slime Glitter

17h: Doces ou travessuras?(pode vir fantasiado).

Domingo dia 31/10

14h: Doces ou travessuras? (pode vir fantasiado).

15h: Oficina de bonecos – Dinossauros e Unicórnios

16h: Oficina de bonecos – Princesas e Heróis

17h: Oficina de bonecos – Dinossauros e Unicórnios