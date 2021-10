PF e Polícia Rodoviária apreendem 20 quilos de cocaína na rodovia Euclides da Cunha

Policiais Rodoviários Estaduais de SP apreenderam na tarde desta sexta-feira (08) aproximadamente 20 quilos de pasta base de cocaína durante patrulhamento na Rodovia SP320 em Jales/SP.

Um técnico em segurança eletrônica de Corumbá/MS , que conduzia um veículo modelo GM/Cobalt transportava a droga dissimulada em uma caixa de som do veículo. Ele foi preso e conduzido juntamente com o veículo e a droga até a sede PF em Jales.

A autoridade policial federal determinou a lavratura do Auto de Prisão em flagrante delito do conduzido, bem como a apreensão do veículo e da droga.

De acordo com a PF, o condutor do veículo relatou aos policiais que recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para transportar a droga de Corumbá/MS até a capital paulista.

A PF vai dar andamento às investigações objetivando identificar e prender outros envolvidos no caso.

O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas e será conduzido à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul/SP onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça.