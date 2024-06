Um pedreiro foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tentar matar uma garota de programa com pelo menos 10 facadas, em Araçatuba (SP). O crime ocorreu em 2020, no bairro Água Branca II. Ronaldo Carlos Pereira Junior foi julgado na quinta-feira (13) e a pena ainda cabe recurso.

O crime:

Em 2020, Ronaldo contratou os serviços da vítima, uma garota de programa de 20 anos, na época. No dia seguinte, após dormir na casa da mulher, ele a ameaçou com uma faca para que ela devolvesse o dinheiro pago.

A vítima reagiu e entrou em luta corporal com Ronaldo, que a esfaqueou e a golpeou com chutes e socos. A jovem chegou a perder um dente e foi socorrida por um vizinho e pelo dono do imóvel onde morava. Ela foi levada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Ronaldo tentou fugir em uma moto, mas foi contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

Julgamento e condenação:

Durante o julgamento, Ronaldo não demonstrou arrependimento e alegou que acreditava que a vítima havia colocado algo em sua bebida, já que ele adormeceu rápido após a relação sexual.

O juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, da Vara de Execuções Criminais de Araçatuba, considerou o motivo do crime “repugnante” e as circunstâncias “brutales”, condenando Ronaldo a 12 anos de prisão em regime fechado. A pena ainda cabe recurso.