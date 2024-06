Jovem de 18 anos é baleado com tiro nas costas em avenida

Um jovem de 18 anos foi baleado com um tiro nas costas, na madrugada do último domingo (9/6), na avenida Anna Josepha Peres Garcia, em Potirendaba, na região Metropolitana de São José do Rio Preto (SP). Ele está internado no Hospital de Base.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou aos PMs que estava em um bar e ao tentar voltar pra casa foi atingida. Os dois disparos saíram de um Gol preto. No entanto, as imagens flagradas por uma câmera de segurança, mostram o suspeito correndo atrás da vítima a pé. O projétil ficou alojado no lado esquerdo das costas do rapaz.

Com o apoio do Comando de Força e da Atividade Delegada da PM, a corporação fez várias buscas na cidade e com novas informações adquiridas chegaram até a casa da avó da namorada do suspeito. No imóvel havia indícios de que ele fugiria da cidade, pois havia uma bolsa pronta para viagem nos pertences dele.

Os militares fizeram buscas e nada de ilícito foi encontrado no imóvel, nem sinal do possível autor da tentativa de homicídio.

As investigações estão em andamento.