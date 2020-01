Marinha australiana retira turistas de cidade cercada por incêndio

A Marinha australiana iniciou nesta sexta-feira (3) a retirada de centenas de pessoas bloqueadas em uma cidade do sudeste do país cercada pelas chamas. As autoridades temem o agravamento da situação dos incêndios florestais no fim de semana.

O navio “HMAS Choules” atracou em um cais da cidade de Mallacoota, no estado de Victoria, e as famílias embarcaram, com animais de estimação e alguns objetos pessoais. Muitos moradores passaram o Ano Novo na praia para fugir das chamas. “Esperamos retirar 1.000 pessoas desta região até a tarde”, afirmou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison.

Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas desde o início da temporada de incêndios em setembro. As chamas afetaram uma superfície equivalente ao dobro do território da Bélgica. A meteorologia prevê o aumento da temperatura para sábado, acima dos 40 graus. As autoridades declararam estado de emergência no sudeste da Austrália, a região de maior população do país.

Milhares de turistas e moradores receberam ordens para abandonar as áreas mais expostas em uma zona de quase 300 quilômetros ao longo da costa, o que provocou enormes engarrafamentos nas estradas que levam a Sydney e a Canberra. O ministro dos Transportes do estado de Nova Gales do Sul, Andrew Constance, considera a operação “a mais importante da história da região”.