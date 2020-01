Terremoto atinge o Caribe; alerta de tsunami é retirado

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu nesta terça-feira (28) o Mar do Caribe, próximo a Cuba e à Jamaica. A intensidade do tremor e a localização do epicentro — em profundidade baixa e no meio do mar — levaram o Centro Internacional de Informações de Tsunami a emitir um alerta para seis países. Mais tarde porém, o aviso foi retirado.