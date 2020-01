No interior de SP: Pedreiro é achado ferido por armadilha de caça 2 dias após desaparecer em Ribeirão Preto

Amigos que auxiliaram nas buscas com um barco disseram que o pedreiro ficou preso em uma armadilha usada para capturar capivaras. Sem conseguir deixar o local e com fratura exposta na perna, Silva teria ingerido água lamacenta e se alimentado de capim até ser localizado na tarde desta segunda-feira (27).

“Já tinha varejeira assentando no local do ferimento e ele não aguentava mais abanar. Fazia as necessidades no local mesmo, porque não aguentava se movimentar. Ele tomou urina e também jogou no ferimento para não infeccionar”, disse o pedreiro Márcio Giovani Lima.

Silva deixou a casa da família no sábado (25) dizendo que iria pescar e não retornou. No domingo (26), a mulher e a irmã registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Os amigos iniciaram as buscas pela margem do Rio Pardo.

Lima disse que o grupo encontrou o carro do pedreiro abandonado próximo a um clube de campo, inclusive com as chaves dentro. Nesta segunda-feira, os amigos usaram um barco para continuar as buscas pelo rio e, no fim da tarde, conseguiram localizar Silva.

“Fomos descendo devagar e escutamos três gritos pedindo socorro. Encostamos a canoa e fomos até lá, e o encontramos caído na beirada de um lago, muito debilitado e não podendo andar, porque estava com a perna quebrada. Não tinha como ele movimentar”, afirmou.

Segundo o pedreiro Sidnei Valentim, que também auxiliou nas buscas, Silva contou que o caçador esteve no local, mas ao perceber que ele estava gravemente ferido, desarmou a armadilha e fugiu. Esse homem não havia sido identificado até esta terça-feira (28).