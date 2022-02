Marília x Votuporanguense – As duas equipes buscam a reabilitação!

o Tigre é o 7º com 11 pontos e a Pantera Negra soma oito em 9º lugar

MAC e CAV buscam o resultado positivo nesta rodada, já que não venceram no jogo passado

Com a expectativa de um bom público, na noite desta quarta-feira, às 19h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília recebe a Votuporanguense pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Os dois times buscam a reabilitação na competição, já que o MAC vem de empate no clássico contra o Noroeste e o CAV de derrota em casa para o EC São Bernardo.

O Tigre de Marília, ocupa a 7ª colocação, com 11 pontos. Enquanto que a Pantera Negra de Votuporanga vem logo abaixo com oito pontos, porém, fora do G8.

MAC

Para o duelo desta quarta-feira, o treinador maqueano, Guilherme Alves não tem desfalques por suspensão, porém, três jogadores continuam no Departamento Médico. O zagueiro Richard com uma lesão na panturrilha, o volante Anderson Brito com fratura na mão direita e o centroavante o Caio Vieira que tem uma lesão no joelho. O time não deve ter mudanças em relação ao jogo anterior.

Pantera

O Votuporanguense do técnico Thiago Oliveira não contará com o atacante Israel, suspenso, a novidade fica por conta do meia Murilo Oliveira ou de Matheus Reis.

fonte: futebolinterior.com.br