Votuporanguense recebe vistoria de acesso da FPF e libera venda de ingressos

O Pantera Alvinegro, líder do Grupo 1, com 100% de aproveitamento, volta a campo no sábado (6), às 18h, contra o Vocem, na Arena Plínio Marin

O Clube Atlético Votuporanguense recebeu nesta terça-feira (2.jul), representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol) para a tradicional vistoria de acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. O procedimento multidisciplinar reúne profissionais de departamentos, como: comunicação, marketing, tecnologia da informação, operação de jogo, infraestrutura e outros.

Conforme o jornal Diário de Votuporanga as vistorias de acesso também foram realizadas recentemente no Velo Clube e no Noroeste que subiram para a Série A1, à elite do futebol paulista, na próxima temporada.

Copa Paulista: CAV x Vocem tem venda de ingressos liberadas

O CAV, líder do Grupo 1, com 100% de aproveitamento, treinou nesta terça-feira no Estádio Municipal ‘Luiz Scantamburlo’, em Sebastianópolis do Sul/SP, de olho no duelo contra o Vocem, no próximo sábado (6.jul), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa ainda não contará com Israel, que segue no departamento médico, porém, já em transição. A preparação alvinegra segue, sempre no período da tarde, nesta quarta, quinta e sexta-feira.

No retrospecto da Copa Paulista 2024 – torneio que o Pantera Alvinegro luta pelo bicampeonato, já que foi campeão na edição 2018 – o Votuporanguense estreou com vitória em casa, contra o XV de Jaú, por 2 a 0, e depois, foi a Mirassol, onde bateu os donos da casa por 2 a 1.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.