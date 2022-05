Com dois gols de Matheus Reis, Cavinho vence em estreia no Paulista Sub-20

Votuporanguense venceu o Catanduva na Arena Plínio Marin com dois do atacante. Na próxima rodada, na quarta-feira (11), Cavinho viaja para enfrentar o Novorizontino.

A bola rolou para o Clube Atlético Votuporanguense na temporada 2022 do Campeonato Paulista sub-20 de futebol nesta quarta-feira (4.mai). Em duelo na Arena Plínio Marin, o Cavinho bateu o Catanduva por 2 a 0, com gols de Matheus Reis, um em cada tempo da partida.

Com a bola rolando

Após um início de jogo truncado e pouco movimentado, o Cavinho começou a colocar o fator casa em prática e conseguiu as melhores oportunidades, porém, a defesa do Catanduva parecia impenetrável. E assim, nas raras oportunidades em que o Votuporanguense chegou à meta do goleiro João Victor, o arqueiro aliviava a pressão para os visitantes.

Já aos 45 minutos de duelo, após tanto insistir, o Cavinho abriu o placar após uma jogada iniciada pela esquerda com Victor Moura, ele cruzou na área e encontrou Matheus Reis, que depois de um bate rebate conseguiu finalizar e inaugurar o placar.

Na volta dos vestiários, o jogo mudou e se tornou mais movimentado, com bastante disputas de bola; contudo, sem grandes oportunidades de gols. Aos 30 minutos, Talerson chegou bem na área e foi derrubado, o juiz César Luiz de Oliveira marcou pênalti.

Na cobrança, Matheus Reis converteu e marcou o segundo gol do Votuporanguense.

O duelo continuou movimentado e aos 35 minutos, Matheus Reis, em tarde inspirada, teve uma nova chance, se infiltrou pelo meio, se viu livre e bateu no gol de João Victor, mas a bola saiu pela linha de fundo.

No próximo compromisso

Na segunda rodada, na próxima quarta-feira (11), às 10h, o Cavinho viaja e enfrenta o Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte/SP.

FOTO: (E-1) – Matheus Reis comemora gol contra o Catanduva na Arena Plínio Marin, no Paulistão Sub-20 — Foto: Rafael Bento/CAV

FOTO: (E-1A) – Votuporanguense comemora gol na estreia do Paulistão Sub-20 — Foto: Rafael Bento/CAV