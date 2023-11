Paulista A3: atacante Barcos retorna ao Votuporanguense para 2024

Segundo a direção do clube, 15 atletas já têm pré-contrato assinados

O bom filho a casa torna! Para a disputa do Paulista A3 da próxima temporada, a diretoria do Votuporanguense acertou a contratação do experiente e veterano atacante Gabriel Barcos, o Pirata, de 35 anos, que conta com antigas passagens pelo CAV. O jogador de 35 anos estava no Ceilândia-DF.

Além do Barcos, o meio-campista Gabriel Almeida está de volta à Alvinegra. Já o zagueiro Cauan e o atacante Fábio, que disputam o Campeonato Goiano Sub-20, vão fazer parte do elenco votuporanguense que será comandado pelo técnico Rogério Corrêa.

VOTUPORANGUENSE PARA 2024

Com passagens pelo Votuporanguense, o goleiro Gabriel Barbato e o meio-campista Israel também vão vestir novamente a camisa do time. Segundo a direção do clube, 15 atletas já têm pré-contrato assinados.

A Série A3 começa no final do mês de janeiro e contará com: Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Grêmio São-carlense, Grêmio Prudente, Itapirense, Lemense, Marília, Matonense, Red Bull Bragantino, Rio Preto, Sertãozinho, Suzano, Votuporanguense e União São João. futebolinterior.com.br