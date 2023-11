Estado de SP gera 156,3 mil empregos formais no 3º trimestre

Foram gerados 156.334 empregos com carteira de trabalho assinada no 3º trimestre de 2023 no Estado de São Paulo, alta de 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

É o que revela a pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mesmo período de 2022, são 396.975 postos de trabalho a mais, crescimento de 3,0%.

Por setores da economia, houve acréscimos da ocupação na construção (2,6%), na agricultura, pecuária e pesca (1,5%), no comércio (1,2%), nos serviços (1,1%) e na indústria (0,8%).

As ocupações com maiores saldos positivos foram:

alimentador de linha de produção (20.350)

faxineiro (11.742)

servente de obras (10.890)

auxiliar de escritório (9.246)

atendente de lojas e mercados (7.657)