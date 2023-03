LEILÃO DE GADO DE MACEDÔNIA EM PROL AO HOSPITAL DE BASE DE RIO PRETO

O 1º Leilão em prol ao Hospital de Base da cidade de São José do Rio Preto será neste domingo, 12 de março, a partir das 13h30min na propriedade Santos Reis em Macedônia.

Com apoio da Prefeitura Municipal, além do leilão, quem estiver presente poderá se deliciar com porções de batata frita; espetinhos de carne, linguiça e kafta; cerveja; refrigerante; água. A comissão informa que não haverá almoço no local!

De acordo com o Hospital de Base, no último ano foram 1.178 atendimentos Ambulatoriais e de Urgências, 88 Internações, 87 cirurgias prestados à população de Macedônia.

“Estamos juntos em prol ao Hospital de Base. Convidamos mais uma vez a toda população de Macedônia e região para colaborar com essa importante ação em prol a esse hospital que tanto colabora com nosso município. Venham participar conosco! Nosso muito obrigado” convida o prefeito Reginaldo Marcomini.