Jorge Seba destaca ações de inclusão em Encontro Regional on-line promovido pelo Estado

Central de Intermediação em Libras, Educação em Libras e trabalho de inclusão no mercado de trabalho foram apresentados pelo prefeito de Votuporanga

O prefeito de Votuporanga Jorge Seba foi o anfitrião de um Encontro Regional on-line promovido pelo Governo do Estado de São Paulo e liderado pela presidente do Fundo Social e primeira-dama, Bia Doria, em parceria com a secretária de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. Com o tema “Inclusão Mais Perto”, o encontro debateu políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência junto aos 13 municípios da região de Votuporanga.

Jorge Seba parabenizou a iniciativa do Governo do Estado em discutir sobre um assunto tão importante. “Nosso programa de governo foi baseado principalmente na área social e do emprego e renda que está totalmente relacionado ao assunto do encontro. Precisamos dar vez e voz às pessoas com deficiência e a todos aqueles que necessitam”.

O prefeito destacou ações desenvolvidas visando a inclusão como, por exemplo, a Central de Intermediação em Libras que a Prefeitura vai implantar, bem como a disponibilização de intérprete de Libras nas escolas a partir da retomada das aulas presenciais em agosto. “Também temos a Secretaria de Direitos Humanos que coordena diversas ações como intermediação junto às empresas para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, complementou o prefeito que teve a companhia também da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba.

Encontro Regional

O encontro regional on-line “Inclusão Mais Perto” alcançou mais de 1,3 mil pessoas, entre participantes e espectadores dos municípios de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Meridiano, Valentim Gentil, Cosmorama, Parisi, Álvares Florence, Américo de Campos, Pontes Gestal, Cardoso e Riolândia. A secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, apresentou os programas do Estado com foco nas pessoas com deficiência em áreas de saúde, segurança, esporte, cultura, reabilitação e emprego.

“Políticas públicas é para todos e nós fazemos com que elas cheguem as pessoas que mais precisam. É um prazer estar aqui hoje levantando temas tão importantes para a vida das pessoas com deficiência de Votuporanga e região”, ressaltou a Secretária Célia Leão.

Ela frisou a importância de levar a ação para a região, “são quase 25 mil pessoas com deficiência na região e como quer o Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia, estamos aqui para avançar em ações que ressaltem os direitos das pessoas com deficiência de todo estado”, destacou.

O evento, antes realizado de forma presencial, foi adaptado para o formato on-line por conta do período de pandemia. Sua transmissão foi realizada por meio da plataforma Zoom e pelas redes sociais da Secretaria (PessoaComDeficienciaSP).

Também foram apresentados, durante o “Inclusão Mais Perto”, dados quantitativos estratégicos sobre a região, visando à implantação de mais ações de inclusão nos municípios. Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (www.basededados.sedpcd.sp.gov.br ), Votuporanga e região somam mais de 24,9 mil pessoas com deficiência.

“É um trabalho em conjunto, de forma transversal. Educação, saúde, habitação, cultura e todas as Secretarias do Estado trabalhando juntas com foco na inclusão das pessoas com deficiência”, declarou Célia Leão.

Assista o evento na íntegra: https://www.facebook.com/pessoacomdeficienciasp/videos/344168170641311/

Saiba mais sobre as ações da Secretaria: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br