Saev Ambiental faz ações especiais pelo Dia da Árvore

Estão previstas doações de mudas, plantios e limpeza de áreas verdes

A semana está diferente na Saev Ambiental. O Departamento de Meio Ambiente agendou diversas ações especiais em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira, 21 de setembro. Plantios, limpeza de áreas verdes e doações de mais de 1,2 mil mudas compõem a programação que recebe o apoio da Polícia Ambiental.

O Viveiro itinerante percorrerá as quatro regiões da cidade para distribuição de espécies de forma gratuita, sempre das 14h às 16h. Nesta segunda (18/9), eles estarão na Av. Emílio Arroyo Hernandes; na terça (19) seguem para a Av. Prestes Maia; na quarta (20), na Av. José Marão Filho e sexta (22), na Av. Simão Alvares Carrilho. Dois plantios foram agendados: plantio de 80 mudas frutíferas, nesta terça, no Bosque das Nações com alunos do CEM Profª Clary Brandão Bertoncini, às 8h, com apoio do educador Abilinho Calile; na quarta, às 9h, plantio de 50 mudas de reflorestamento na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin, no Jd Universitário com apoio da Unimed.

No Dia da Árvore, um evento especial será realizado na praça da Concha Acústica, das 9h ao meio-dia, com espetáculo teatral, presença do Saevinho e doação de mudas. Pela Ação Ambiental Eco de Cima estarão presentes alunos da escola CEM Prof. º Orozimbo Furtado Filho (Simonsen) e do CEM Prof. ª Irma Pansani Marin.

Na sexta-feira, estão previstas ações de limpeza de áreas verdes na rua Guerino Andreto, 2980 Jardim dos Ipês e Rua Chukichi Kakuda, no bairro Colinas.

No dia 21 de setembro, comemora-se em todo território brasileiro o Dia da Árvore. A celebração tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da preservação das árvores e das florestas e antecede o início da primavera, 22 de setembro.

Mais informações sobre a programação da Saev Ambiental podem ser obtidas pelo 08007701950.