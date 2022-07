Presidente da ALESP visita mais 7 cidades da região

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, está cumprindo uma intensa agenda de visitas a amigos e lideranças políticas do Noroeste Paulista, neste mês de julho, enquanto a Alesp segue em recesso.

Ao longo desta semana, mais de 30 cidades contaram com a presença do parlamentar, que conversou com cidadãos e representantes políticos, ouvindo opiniões sobre a sua gestão e acolhendo demandas. Nesta sexta-feira (15), os municípios visitados foram: Guarani d’Oeste, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Pedranópolis e Vitória Brasil.

“O meu dia a dia como deputado e presidente da Assembleia requer muito da minha presença na Capital. Mas, como sempre digo, sou filho do interior e minha vida é aqui. Mais do que parceiros, tenho amigos em todas as cidades que represento. Construo minha gestão desse modo, junto com as pessoas, escutando-as. Minha missão é essa, trabalhar para melhorar a vida delas”, afirmou.

Roteiro

O dia do deputado começou logo cedo em uma padaria, na cidade de Guarani d’Oeste, onde tomou café com parceiros e o amigo Valdir, proprietário do local. Muito feliz com a presença de Carlão, o empresário citou o quanto a recuperação da rodovia que liga a cidade a Fernandópolis e à divisa do estado de Minas Gerais, foi fundamental para o município e a população. “Há muito tempo a gente precisava dessa obra que teve o apoio do Carlão. Pra nós, foi um grande presente, assim como tantas outras coisas boas que ele fez e faz por Guarani d’Oeste”, destacou Valdir.

Durante a passagem pela cidade, o presidente da Alesp também esteve com o prefeito Nilson Caffer e demais lideranças locais.Seguindo viagem pela SP-463, a próxima parada de Carlão foi Ouroeste, onde ele se reuniu com o prefeito Alex Sakata e outras autoridades, na prefeitura. Em meio aos assuntos abordados, o chefe do executivo comemorou as 50 novas casas da CDHU para o município, anunciadas, no último mês, pelo governador Rodrigo Garcia. “Carlão nos ajudou com a conquista das casas, dos recursos para a Saúde, infraestrutura, como é o caso dos R$ 2 milhões para as obras no nosso Distrito Industrial, e várias outras necessidades do nosso município. É um deputado presente e que faz a diferença”, citou o prefeito.

Em Indiaporã, o presidente da Alesp esteve com o prefeito Aderito Camargo, políticos e amigos, na sede da Associação Antialcoólica e, posteriormente, ainda fez uma breve visita na Santa Casa. Camargo falou muito dos desafios da gestão pública e enalteceu o quanto Carlão e Rodrigo Garcia trabalham pelas cidades do interior. “Em outros governos, não se tinha essa quantidade de investimentos nas pequenas cidades paulistas como agora. Nossa cidade ganhou asfalto novo, vicinal completamente reformada, trevos novos e, mais recentemente, a tão esperava pavimentação da estrada de terra até Macedônia”, contou.

Na parada em Mira Estrela, a recepção foi na casa da prefeita Priscilla, com quem Carlão convive desde que ela era criança. Filha de ex-prefeito, Priscilla cresceu em meio a amizade de sua família com o deputado. Quando seu pai estava a frente do poder executivo local, Carlão também era prefeito, em Votuporanga. “Eu tenho muito orgulho de acompanhar o crescimento da Priscilla como pessoa e como prefeita de Mira Estrela. Precisamos de mais jovens competentes e dedicados na política e ela tem e sempre terá o meu apoio”, falou.

Toda emocionada, a prefeita também não poupou elogios e agradecimentos a quem ela tem como um padrinho. “Sou muito grata a você, Carlão, porque você acreditou em mim desde sempre. Juntos, nosso município tem se desenvolvido muito. Mira Estrela tem recebido asfalto novo, investimentos no Turismo, na Educação, na Saúde, cestas básicas, enfim, não me canso de agradecer, especialmente, pelo asfalto da estrada do Aroeira que você recentemente conseguiu pra gente”.

Em Macedônia, Carlão esteve na propriedade dos amigos e ex-prefeitos Lene e Moacyr Marçola. O casal, acompanhado de amigos, relembrou trabalhos que realizou com o apoio do deputado e o quanto as cidades do Noroeste Paulista têm a digital do deputado. “Eu desconheço político mais atuante e que tenha feito mais por nossa região. Tem a sua mão em cada estrada recapeada e asfaltada, em cada veículo novo, obras, recursos para a Saúde. Você trabalha e trabalha muito e quem ganha com isso somos nós”, disse Marçola.

De macedônia, o deputado seguiu para Pedranópolis. Lá, ele esteve reunido com o prefeito Marquinhos e apoiadores em uma chácara, após ter visitado dois distritos: Santa Isabel do Marinho e Dulcelina. Marquinhos relembrou a história do município e citou que essa foi a primeira vez que um presidente da Assembleia esteve na cidade. “Para nós isso é uma honra e prova a sua humildade, Carlão, pois mesmo exercendo uma função tão importante, continua o mesmo amigo de antigamente”.

No início da noite, o deputado terminou sua agenda na cidade de Vitória Brasil, onde foi recebido pela ex-prefeita Ana Lúcia, num encontro entre lideranças locais e amigos.

Sábado

Neste sábado(16), o presidente da Alesp segue seu giro pelo interior, passando pelas cidades de Gastão Vidigal (8h30), Monções (9h45), Macaubal (11 horas) e Sebastianópolis do Sul (12h15).