Idoso é morto com facada; acusado diz que matou por ciúmes

O aposentado V.P., 65, foi esfaqueado no pescoço e morreu antes de ser socorrido pelo Samu, na tarde deste sábado, 29, no Jardim Antunes, na Região Norte de Rio Preto. A vítima, segundo sua mulher, uma auxiliar de limpeza, de 35, tinha ido colocar o lixo na calçada quando foi atacada. Dois homens, de 30 e 32 anos, foram presos em flagrante pela PM pelo homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa do idoso ouviu barulho no telhado da residência e uma voz masculina falando que tinha “matado alguém”.

Quando os policiais militares chegaram viram o aposentado caído na sala em meio a uma poça de sangue. Um jovem, de 30 anos, foi detido pela guarnição no telhado da casa. Ele negou ter participado do assassinato.

Um segundo suspeito, de 32 anos, foi encontrado nas imediações e confessou ter matado o idoso por ciúmes.

Conforme o acusado, a vítima tinha saído com sua mulher. Para os pms, o agressor alegou que o outro homem não tinha envolvimento com o homicídio e estava com ele para consumirem crack.

No Plantão, a dupla teve a prisão confirmada e foi encaminhada para a carceragem local.

TVC