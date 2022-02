Com 100% das escolas em período integral, rede estadual tem volta às aulas na 4ª

“A volta às aulas, independente da pandemia, está confirmada para o dia 2 de fevereiro”. A fala enfática do secretário estadual da Educação Rossiele Soares na segunda-feira feira, 24, em Fernandópolis ratificou o que o dirigente Regional de Ensino de Fernandópolis Candido José da Silva horas antes havia garantido durante entrevista à Rádio Difusora FM. “No dia 2, estaremos com 100% dos nossos alunos iniciando o ano letivo e com 100% das nossas escolas no modelo de ensino integral”.

Em Fernandópolis, retornam as aulas cerca de 4,5 mil estudantes. Na área de abrangência da Diretoria de Ensino, são 9,8 mil.

Na passagem pela cidade, Rossiele Soares deu ênfase à principal novidade na volta às aulas: 100% das escolas estaduais da Diretoria de Ensino de Fernandópolis começam o ano letivo no modelo ensino integral.

Para o dirigente Cândido José dos Santos, o novo modelo fará grande diferença na vida dos alunos. “Em pouco tempo a população de Fernandópolis perceberá esse salto”, afirma. Ele lembra que Fernandópolis antecipa a metas preconizado pelo Planos Nacional, Estadual e Municipal de Ensino.

“O mais importante são os ganhos que os alunos terão do ponto de vista sócio emocional e cognitivo. Além das matérias da base nacional comum curricular os alunos terão na escola de ensino integral aulas de orientação de estudos, de iniciação científica, tecnologia e inovação, laboratórios, aulas eletivas que são aquelas que o aluno vai escolher durante o feirão que cada escola vai realizar”, explica.

Segundo ainda o dirigente, os alunos encontrarão escolas com o parque tecnológico completamente renovados, com computadores, notebooks exclusivos de uso do aluno, reformas de banheiros, refeitório e cozinha bem arrumada.

Outra novidade foi anunciada pelo secretário estadual Rossiele Soares, de que já empenhou recursos para climatização 100% das escolas de Fernandópolis.

NOVA ROTINA

Com a escola em ensino integral a rotina dos alunos vai mudar este ano. Na maioria das escolas os estudantes permanecerão nas escolas das 7 às 16 horas. A exceção será nas escolas EELAS, Joaquim Antonio Pereira, Saturnino Leon Arroyo e Antonio Tanuri. Nessas escolas teremos dois turnos de aulas. O primeiro turno para alunos do ensino fundamental até o 9º ano, cumprirão turno das 7 às 14 horas. No segundo turno, das 14h15 às 21h15, os alunos do ensino médio.

“A quantidade de alunos não nos possibilitou atender em turno único. Estamos caminhando para isso com investimento do governo para que a gente consiga novos espaços pedagógicos para no futuro para turno único”, justificou Cândido.

Lembrou que o diferencial neste ano, apesar do alto índice de contaminação pela variante Õmicron é que as pessoas estão vacinadas. “Segundo o último dado que obtive da Secretaria de Saúde de Fernandópolis, 80% dos adolescentes de 12 a 17 anos, tomaram a vacina. Quando retomar as aulas vamos desenvolver campanha para mobilizar os outros 20% a se vacinarem também. Aqueles que não se vacinarem iremos comunicar ao Conselho Tutelar e a Promotoria que caberá tomar as providências. Não vamos proibir o aluno não vacinado de ingressar na escola. Mas, servidores não vacinados não poderão trabalhar”, adiantou

Nos últimos dias, o dirigente vem tratando em caráter de emergência a contratação de empresa para o transporte de alunos da zona rural. A empresa que ganhou a licitação teve o contrato rescindido por não cumprir. No momento estamos fazendo uma contração emergencial de nova empresa para que no dia 2 o transporte seja efetivado, sem prejuízo”.

REDE MUNICIPAL

A rede municipal de ensino com mais de 6 mil alunos também, inicia o ano letivo na terça-feira. “Estamos com as escolas preparadas para receber nossos alunos”, disse a secretária de Educação Lucimara Rossato. Na rede municipal a volta as aulas ocorre com seis escolas com obras de ampliação e reforma no valor de R$ 4,4 milhões nas Cemeis Miguel Risk e José Zantedeschi e nas Emefs José Zantedeschi, Gaspar Ruas Antonio Mauricio e Escola Agricola Melvin Jones.