Homem é preso após tentar jogar ovo em Bolsonaro

Um homem foi preso nesta 2ª feira (31.jan.2022) depois de tentar jogar um ovo no presidente Jair Bolsonaro (PL), em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. O chefe do Executivo pousou na região mais cedo, antes de ir para São João da Barra, para o lançamento da pedra fundamental da termelétrica GNA 2.

Na local, o homem foi detido e encaminhado para uma delegacia da Polícia Federal. Ele estava um pouco distante do presidente e não chegou a acertar o ovo. Na ocasião, Bolsonaro cumprimentava apoiadores rapidamente. Ele preferiu não falar com a imprensa.

O lançamento da pedra fundamental da termelétrica UTE GNA 2 também contou com a participação do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). A nova instalação tem previsão para começar a operar em janeiro de 2025. Ela será composta por 3 turbinas a gás e 1 turbina a vapor, com capacidade instalada de 1,6 GW. Veja o momento da prisão do homem (26seg):

