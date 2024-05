O outro recém-contratado é o meia Jonatas Paulista, que estava no Noroeste e participou da campanha do acesso do Alvirrubro na Série A2.

Cria da base do Vasco, o jogador de 30 anos acumula passagens também por Portuguesa e Boavista-RJ.

Por fim, a última novidade é o também meia Gabriel Raptchan, ex-Marília.