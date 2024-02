Iamspe: contratação de 60 novos convênios incentiva atendimentos e internações em 2023

Números da instituição apresentam crescimento em relação ao ano anterior e reafirmam o compromisso com seus beneficiários

O Departamento de Convênios e Assistência Médico-Ambulatorial (Decam) do Instituto de

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), órgão vinculado à Secretaria de

Gestão e Governo Digital (SGGD) do Governo de São Paulo, fez a contratação de mais de 60

novos credenciados à sua rede de atendimento em 2023. Esse número representa um

aumento de 17% em relação aos novos credenciamentos realizados em 2022 pela instituição.

Com isso, em 2023, a rede credenciada ao Iamspe em todo o Estado de São Paulo realizou

mais de 54,9 mil internações, o que representa um aumento de 37% em relação ao ano

anterior. Também foram realizados mais de 11,5 milhões de exames e terapias, ou seja, 27% a

mais do que em 2022. Quanto ao número de consultas ambulatoriais e em pronto-socorro,

foram 2,5 milhões de atendimentos, um aumento de 2,5%.

“Nosso objetivo é seguir com a ampliação da rede Iamspe em todo o Estado para proporcionar

o melhor atendimento aos nossos beneficiários, esse é o nosso principal compromisso”, afirma

Claudio Andraos, diretor do Departamento de Convênios e Assistência Médico-Ambulatorial

do Iamspe.

As novas inclusões à rede Iamspe contam com consultórios médicos de diversas

especialidades, hospitais gerais, hospitais especializados, exames de imagem, exames de

laboratório, pronto-socorro, policlínicas e clínicas de fisioterapia, entre outros.

Entre os novos convênios, destaque para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, Santa Casa

de Misericórdia de Assis, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, Santa Casa de

Misericórdia de Presidente Prudente juntamente com a renovação do contrato do Hospital e

Maternidade Rancharia, Hospital São Leopoldo Mandic (Araras) e Almed Fisioterapia e Clínica

Medica (Sorocaba).

Sobre o Iamspe

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) é o

sistema de saúde do servidor público estadual. Com uma rede de assistência própria e uma

credenciada composta por 954 prestadores presentes em 165 municípios, a Instituição oferece

atendimento a 1,1 milhão de pessoas, entre funcionários públicos estaduais e seus

dependentes.

São mais de duas mil opções de atendimento no Estado, incluindo hospitais, clínicas de

fisioterapia, médicos e laboratórios de análises clínicas e de imagem, além de postos de

atendimentos próprios no interior, os Ceamas, e o Hospital do Servidor Público Estadual, na

Capital.