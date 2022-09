Parceria entre “Irmão Mariano”, Unifev e Secretaria da Saúde amplia atendimento no Matarazzo

Segundo Waldenir Cuin, presidente da associação, está em curso um antigo sonho da Instituição que existe há 37 anos.

A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, em parceria com curso de medicina da Unifev e a Secretaria Municipal de Saúde, está mantendo dois consultórios médicos em suas dependências, na Rua Domingos Mega, 3225, no bairro Jardim das Palmeiras I (Matarazzo), em Votuporanga/SP.

Atualmente, está funcionando o atendimento pediátrico sob a Coordenação do Dr. Antonio Seba Junior, e acompanhado dos alunos de Medicina, em sistema de internato, para os devidos e necessários estágios. Assim os dois consultórios, além do atendimento médicos às crianças, acabam se caracterizando com um braço das salas de aula do curso de medicina da Unifev.

Waldenir Cuin, presidente da associação, celebra o momento e já planeja o próximo passo; segundo ele, o que está acontecendo é um sonho antigo, pois está desenvolvendo atividades assistenciais e de promoção humana há 37 anos, com crianças, adolescentes e famílias carentes, observando também a necessidade de contribuir na área da saúde, uma vez que a população do local e imediações, é em geral de baixa renda. O próximo passo dessa parceria será o atendimento médico de ginecologia.

Inúmeras crianças estão sendo atendidas semanalmente, sendo que os agendamentos para as consultas são feitos no Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso, no Jardim das Palmeiras e os atendimentos realizados nos consultórios do “Irmão Mariano”, no mesmo bairro.

Diário de Votuporanga