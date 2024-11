Hospital de Base de Rio Preto inaugura nova urgência e emergência: a maior do interior paulista

O maior complexo hospitalar do interior do Estado de São Paulo, o da Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina, de São José do Rio Preto (SP), inaugurou nesta terça-feira, 5 de novembro, o novo setor de urgência e emergência do Hospital de Base de Rio Preto. Na ocasião, a instituição celebrou também a ampliação do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e a inauguração do novo setor de Transplante de Medula Óssea.

Os investimentos somam R$ 41 milhões e são provenientes de recursos da Fundação, do Estado de São Paulo, de emendas parlamentares e de empresas parceiras. Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que respondem por mais de 80% dos atendimentos do complexo hospitalar, são os principais beneficiados por estes novos setores.

A inauguração dos novos setores do complexo hospitalar teve a presença do secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Dr. Eleuses Vieira de Paiva, de prefeitos de várias cidades, deputados, diretores e lideranças da Funfarme, outras autoridades públicas e representantes da sociedade organizada.

Nova ala de Urgência e Emergência do Hospital de Base

Nova Urgência e Emergência do Hospital de Base, que aumenta sua capacidade de 6.400 para até 10.700 atendimentos por mês, aumento de 65% (foto: divulgação)

A nova Urgência e Emergência do HB de Rio Preto ocupa agora 4.500 metros quadrados, o que permitirá ampliar sua capacidade de 6.400 para até 10.700 atendimentos por mês, aumento de 65%. A maior do interior paulista, torna-se ainda maior e com belas e confortáveis instalações e equipamentos modernos, em benefícios dos milhares de pacientes atendidos e pela equipe multiprofissional altamente especializada que atua no setor.

“Oferecer o melhor aos pacientes, sobretudo os do SUS, sempre foi o objetivo de nossa Fundação e hospitais. Esta emergência e os demais novos setores confirmam esta nossa missão enquanto maior instituição de saúde do interior do Estado”, declarou o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

O setor reúne 125 pontos de cuidados, duas salas de classificação de risco, quatro salas de procedimentos, quatro quartos de isolamento, além de consultórios médicos, sala de urgência e emergência e recepção. Esta nova área permitirá ao Hospital de Base de Rio Preto ampliar, consolidando-se como uma das maiores instituições especializadas em trauma e emergências do modo geral no Estado de São Paulo.

A Urgência e Emergência funciona 24 horas, com equipes especializadas em trauma, dor torácica e AVC (acidente vascular cerebral), com profissionais altamente capacitados, além de todos os médicos das especialidades clínicas e cirúrgicas do HB.

Transplante de Medula Óssea (TMO) do HB de Rio Preto

O Setor de TMO do HB aumentou de 12 para 15 leitos em maior espaço (645 metros quadrados), resultando em mais conforto e tecnologia não só para pacientes e doadores como também para toda a sua equipe multidisciplinar.

Além da ampliação, outro importante investimento foi a aquisição de mais filtros HEPA (High-efficiency Particulate Arrestance). Antes, 6 dos 12 leitos possuíam este equipamento, fundamental para a saúde dos pacientes, pois evita que contraiam infecções fúngicas. Agora, todos os 15 leitos contam com o filtro.

O Setor de TMO possui estrutura e equipe treinada para atendimento de pacientes imunodeprimidos. Realiza transplantes de medula óssea do tipo alogênico (quando as células do tecido vêm de um doador) e do tipo autólogo (feito com as células saudáveis da medula óssea retiradas do próprio paciente, reinfundidas nele).

Com os investimentos, o Hospital de Base de Rio Preto tem como meta aumentar em 20% o número de transpantes alogênicos de medula óssea em 2025. Ano passado, o HB realizou 147 transplantes, sendo 118 em adultos e 29 em crianças, o que faz da instituição referência para 102 municípios da região de Rio Preto e para outros estados brasileiros.

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o HB de Rio Preto é um dos centros de saúde que mais realizam transplantes de células-tronco hematopoéticas alogênicos no Brasil.

Hospital da Criança e Maternidade (HCM)

Um dos principais centros especializados no cuidado da criança e da gestante, o HCM teve sua infraestrutura ampliada em 6.200 metros quadrados nas áreas de cirurgia cardíaca pediátrica, neonatologia e obstetrícia. Isto permitiu o aumento de 34% do número de leitos, passando de 248 para 333. Dos 85 novos leitos, 80% destinam-se a pacientes do SUS, mantendo a vocação do complexo hospitalar de atender majoritariamente usuários do sistema público de saúde. E possibilita ao HCM ampliar em 650 novas internações por mês.

Parte importante dos investimentos foi destinada à CardioPedBrasil®, que teve sua UTI e enfermaria ampliadas, agora com 30 e 21 leitos, respectivamente, e construídas duas salas de cirurgia, tudo dotado do que há de mais moderno em tecnologia de equipamentos e hotelaria hospitalar. Hoje, a CardioPedBrasil® figura entre os quatro maiores serviços de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica do país, tendo operado mais de 7.000 crianças de todas as regiões brasileiras.

Já a UTI neonatal conta agora com 30 leitos, dos quais 16 leitos na unidade semi-intensiva e 14 na unidade canguru, destacando-se como o mais completo e seguro serviço de neonatologia da região, com profissionais especializados e altamente capacitados.

A sala de coleta de leite humano também foi ampliada, dobrando o número para quatro pontos de atendimento às puérperas e passando a funcionar 24 horas por dia, o que permite atualmente a captação de cerca de 50 litros de leite por mês.

A maior e mais completa maternidade do interior paulista está no HCM. Referência para gestação e partos de baixo e alto risco, o serviço de obstétrica do HCM, recebeu ampliação de 16 leitos de observação e 8 leitos de internação, assim como o Centro de Parto Normal também foi ampliado e modernizado, através de investimento em ambiência para maior conforto, acolhimento e humanização.

Maiores instalações e alta tecnologia são aliadas das equipes multidisciplinares do HCM para continuarem a oferecer tratamento humanizado às gestantes, mães e bebês, possibilitando oferecer não só saúde e bem-estar a todos, mas também contribuir para o fortalecimento do vínculo entre pacientes e familiares.

Hospital de Base de Rio Preto, 2º maior hospital-escola do Brasil

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o segundo maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Funfarme, o maior produtor SUS do Brasil

Um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Brasil e instituição de saúde que mais presta atendimentos ao SUS no Brasil, a Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, de São José do Rio Preto (SP), é referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios da região noroeste do Estado de São Paulo, sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

A Fundação rio-pretense é referência em neurocirurgia pediátrica e de adulto, transplante de medula óssea pediátrico e de adulto, obstetrícia e cirurgias gerais de crianças, em especial, oncológicas e cardíacas. Um de seus centros de saúde, o Hospital de Base de Rio Preto é hospital escola da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das mais conceituadas instituições de ensino médico do país.

A Funfarme é uma fundação filantrópica ligada à Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto) e reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro, a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Também estende sua atuação na gestão de outras unidades, incluindo a unidade Lucy Montoro e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Fernandópolis, o Hemonúcleo de Catanduva e unidades de teleatendimento e consultorias remotas.

