Saúde: Votuporanga é reconhecida com premiações estaduais e nacional

Reconhecimentos colocam a cidade em evidência e apontam que o serviço de saúde pública em Votuporanga vem sendo oferecido com qualidade

Motivos para comemorar não estão faltando para a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, isso porque o município foi contemplado recentemente com três importantes premiações. Os reconhecimentos colocam a cidade em evidência e apontam que o serviço de saúde pública vem sendo oferecido com qualidade.

Na noite desta quinta-feira (8/11), a secretária Ivonete Félix esteve em Brasília para receber o Certificado de Honra ao Mérito cedido aos municípios que tiveram desempenho extraordinário no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQA-VS, no período de 2014 a 2021. “Votuporanga ficou entre as três cidades premiadas do Estado de São Paulo. No total, 71 cidades do Brasil foram reconhecidas”

Ivonete explica ainda que Votuporanga foi contemplada por atingir todas as metas propostas como, por exemplo, notificações de doenças compulsórias, investigações de óbitos, registro em tempo nos sistemas de informação, análise de qualidade da água, entre outros. A cerimônia de entrega do certificado ocorreu no decorrer da 17ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças.

“Parabéns a toda a equipe da Secretaria da Saúde. Todo o nosso orgulho e respeito pela valiosa contribuição para o Sistema Único de Saúde e boas práticas na gestão da Vigilância em Saúde e Ambiente de Votuporanga”, disse o prefeito Jorge Seba.

Demais premiações

No mês de setembro, Votuporanga participou da Premiação no Fórum Estadual da Tuberculose 2023, na categoria investigação de contatos de casos de Tuberculose, onde, além do caso positivo, todos os contatos foram tratados a tempo, cessando a transmissão comunitária. Dessa forma, foram atingidas as metas exigidas pelo Estado.

Em outubro, a Saúde do município também recebeu o Prêmio Luiza Matida, evento realizado durante a 8ª Semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis e Sífilis Congênita: “Reduzir a desigualdade social contribui para eliminar a Sífilis Congênita”, em São Paulo.

O prêmio foi concedido aos municípios do Estado de São Paulo que atingiram indicadores selecionados para Transmissão Vertical do HIV e/ou Sífilis. “Votuporanga está entre os 30 municípios contemplados nas duas categorias, onde não tivemos transmissão de sífilis e HIV na gestação, da mãe para o bebê, no período de 2021 a 2022”, comenta a secretária Ivonete Félix.