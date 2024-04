Arrecadação aconteceu durante a palestra “Declaração de Imposto de Renda 2024”, realizada dia 26 de março na Câmara Municipal

Na última terça-feira (9/4), a Unifev entregou 380 litros de leite para seis entidades assistenciais de Votuporanga. A ação solidária é resultado da campanha organizada pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis durante a palestra “Declaração de Imposto de Renda 2024”, realizada no dia 26 de março na Câmara Municipal.

A entrega aconteceu no Memorial do Câmpus Centro e os leites foram repassados para a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Fonte Viva, Associação Beneficente Paster Noster, Casa Abrigo Irmãos Emaús, Lar Beneficente “Irmão Mariano Dias” e Lar Viver Bem, pela coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e pela coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

Valdevir Menezes da Silva, representando a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, agradeceu a entrega e destacou a importância dos alimentos para a manutenção dos trabalhos da entidade. “A diretoria agradece imensamente essa oportunidade, pois ela nos auxilia a atender às necessidades de nossos assistidos, tanto adultos quanto crianças. Diariamente, servimos até 80 refeições, e iniciativas como essa nos permite ajudar uns aos outros para construir um mundo melhor”.

Elaine Medalha, da Associação Beneficente Paster Noster, expressou sua gratidão pelas doações de leite, que serão direcionadas às crianças assistidas pela entidade. “A associação utiliza mais de 600 litros de leite por mês. O leite doado garante que, naquela semana, cada criança terá dois litros em sua mesa”.

Giuliana Castro, em nome da Associação Beneficente Fonte Viva, destacou a importância das colaborações dos alunos e da Instituição para a continuidade das atividades da associação e o amparo às crianças. “A Unifev é uma grande parceira. Os leites doados serão destinados às 50 crianças que atendemos na primeira infância”.

Lilian, coordenadora dos cursos, destacou que os próprios alunos selecionam as entidades beneficiadas, além de realizar as arrecadações. Ela explicou que o objetivo é despertar a responsabilidade social nos universitários. “Administração e Ciências Contábeis formam líderes e profissionais que atuam em empresas e no mundo dos negócios. Por isso, é fundamental que aprendam a ter empatia e a ser agentes de transformação social, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. A iniciativa demonstra o compromisso da Instituição com a formação de cidadãos conscientes e engajados na comunidade”, finalizou.