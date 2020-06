Cuidar da saúde emocional em períodos delicados é tão importante quanto da mental e física.

O contexto da pandemia envolvendo quarentena e isolamento social está causando o adoecimento da saúde emocional em muitas pessoas. Ela é responsável pelo equilíbrio das emoções e a sensação de bem-estar, necessários para a prevenção contra muitos distúrbios de origem mental e também pela harmonia entre a vida pessoal, familiar e profissional. O excesso de informações sobre a Covid-19 aliado às mudanças de rotina e falta de interação social são apenas alguns dos fatores que estão afetando o estado emocional de indivíduos do mundo todo.

Como todo nosso organismo é interligado, o desequilíbrio dessa área da vida pode provocar reações físicas – como dores de cabeça, aumento da pressão arterial e insônia por exemplo – e psíquicas – ansiedade, níveis de estresse elevados, crises de pânico e até estresse pós-traumático entre outros. Para evitar que esses problemas sejam desencadeados ou desenvolvidos é importante ter um foco especial na saúde emocional nesta época.

Esses cuidados envolvem o gerenciamento dos estados emocionais para evitar que o medo se torne excessivo e domine todas as demais atividades do cérebro. Com um maior controle sobre o que sente, o indivíduo consegue planejar melhor as suas ações e traçar planos para o futuro com mais clareza e equilíbrio. A Programação Neurolinguística, por exemplo, é uma ferramenta que tem como objetivo chegar às áreas mentais que são responsáveis pelas decisões tomadas pelas pessoas e a forma como elas se comportam.

A Constelação Familiar, Terapia da Linha do Tempo, Hipnoterapia Clínica e Ericksoniana e o Coaching Emocional são também excelentes ferramentas para mudanças emocionais e comportamentais objetivas e profundas e, em meio à pandemia, tornam-se ainda mais importantes para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis.

Depressão, angústia, estresse, dificuldade de se concentrar e medo são apenas alguns dos sinais de que a saúde emocional precisa de mais atenção. Como forma de ajudar a controlar a ansiedade e o excesso de informações na pandemia, o Tratamento online em Hipnoterapia e Coaching Emocional conta com várias técnicas, desde respiração e relaxamento até intervenções mais profundas no inconsciente para reprogramações mentais. A intenção é permitir com que os sentimentos negativos sejam substituídos e o corpo e a mente fiquem mais leves e alinhados.

Outro problema vivido durante a pandemia do novo coronavírus e que afeta diretamente a saúde emocional – e reflete na saúde física e mental – são os conflitos causados pela hiperconvivência. O estresse excessivo acaba refletindo em formas não saudáveis de se expressar e as divergências podem acabar tomando proporções maiores do que deveriam. A Comunicação Não Violenta é mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que ajuda no diálogo assertivo e claro, a fim de se construir relações mais harmônicas e facilite as interações nesse período delicado.

O cuidado com a saúde emocional é essencial para que o organismo funcione de forma equilibrada e melhore a imunidade, e a mente consiga responder positivamente às tarefas e obrigações do cotidiano. As metodologias citadas são excelentes ferramentas de autocuidado para melhorar a rotina do novo normal no período de pandemia. Utilizadas de maneira conjunta e sinérgica oferecem uma oportunidade única para quem busca por uma vida mais equilibrada e plena.

