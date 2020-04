Covid-19: Santa Casa informa que amostra coletada de homem que morreu com suspeita da doença em Votuporanga testou negativo

Ele era irmão de um homem que testou positivo para Covid-19; contudo, o resultado de seu exame apontou negativo para coronavírus.

O resultado do teste para Covid-19 de um homem que faleceu nesta manhã (19), aos 40 anos, em Votuporanga/SP, irmão de um homem que testou positivo para coronavírus, apontou negativo para à doença.

Informações são do informe diário da Santa Casa de Votuporanga, divulgado no final da tarde. Ele deu entrada no sábado (18), no pronto socorro do referido centro médico com sintomas do coronavírus e logo foi encaminhado

para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu; o óbito foi registrado às 3h30 deste domingo. Ele foi sepultado sem velório e com caixão fechado. Os exames, no entanto, segundo a Santa Casa, deram negativo e a suspeita foi descartada.

Ainda de acordo com o documento, nenhum paciente com Covid-19 ou suspeita dela está internado no hospital, que atende 17 municípios e uma população estimada em 200 mil pessoas. No entanto, a possibilidade do óbito causado pela doença na cidade, deixou todos em alerta.