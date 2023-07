Votuporanga receberá carreta do Hospital de Amor de Barretos

Cronograma de atendimentos seguirá até o mês de setembro; exames deverão ser pré-agendados nas unidades de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa que a partir do dia 28/7, a carreta itinerante do Hospital de Amor de Barretos estará em Votuporanga, o primeiro ponto na cidade será o Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos, no bairro Colinas, que estará disponível para realização exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 e 69 anos e também exames de papanicolau para que tem de 25 a 64 anos. A ação seguirá no município até o final do mês de setembro e tem como objetivo agilizar o tempo de espera por exames de mamografia para pacientes que já estavam aguardando pelo procedimento.

Em seguida passará pelo Sest/Senat; Parque da Cultura; Consultório Municipal Dr. Walter Eleutério Rodrigues, no bairro São Cosme; Consultório Daniele Cristine Lamana, no Parque das Nações; estacionamento da Igreja Santa Joana, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no Vila Paes e Câmara Municipal.

As mulheres que estavam na fila aguardando pelo exame estão sendo comunicadas pela Secretaria da Saúde sobre o horário agendado na carreta e devem comparecer com os documentos necessários. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Saúde: (17) 3405-9787. Lembrando que todos os atendimentos precisam ser pré-agendados nas unidades de saúde.

Casos no município

A carreta do Hospital de Amor, esteve em Votuporanga nos anos de 2021 e 2022, quando foram realizados 3.494 exames preventivos, destes, 30 casos de câncer foram diagnosticados e encaminhados para tratamento.

Importância da mamografia

A mamografia é uma espécie de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. O exame é capaz de detectar nódulos nos seios antes mesmo de eles serem palpáveis. Geralmente, para confirmar o diagnóstico, é preciso realizar uma biópsia, que identifica se o tumor é maligno ou benigno e outras características mais específicas.