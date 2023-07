O GETEA e a Rede Teapoio têm sido incansáveis na luta pela inclusão e pelos direitos das pessoas com TEA em Votuporanga.

Na última segunda-feira, dia 24/07, o vereador Chandelly prestou uma emocionante homenagem ao GETEA (Grupo de Estudos sobre Autismo) e à Rede Teapoio na Câmara Municipal de Votuporanga. Essas instituições têm desempenhado um importante papel na defesa dos direitos das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e na promoção de eventos voltados para essa comunidade na cidade.

Através dessa homenagem, o vereador destacou a relevância do trabalho realizado pelo GETEA e pela Rede Teapoio, ressaltando o comprometimento de ambas as organizações em fortalecer as políticas públicas voltadas para as pessoas com autismo em Votuporanga. Além disso, o evento contou com a presença das representantes Ana Cláudia Picolini e Liliane Rodrigues Garcia, que representaram as mães de autistas.

O GETEA e a Rede Teapoio têm sido incansáveis na luta pela inclusão e pelos direitos das pessoas com TEA em Votuporanga. Essas organizações, sem vínculo político, por meio de suas atividades e eventos, têm proporcionado uma maior conscientização sobre o autismo na comunidade, buscando eliminar preconceitos e promovendo a igualdade de oportunidades para todos.

No dia 01/07, sábado, Votuporanga se tornou um verdadeiro ponto de encontro para o 1º Encontro sobre Autismo, um evento pioneiro que foi organizado pelo GETEA, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, Secretaria de Educação e o IFSP (Instituto Federal de São Paulo). A demanda pelo evento foi evidente e contou com a participação de mais de 800 pessoas de diversas regiões do país, incluindo estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o encontro demonstrou um interesse nacional no tema.

Este interesse transpareceu não apenas pelo número de participantes, mas também pela diversidade deles, incluindo profissionais da área da saúde, educadores, familiares de pessoas no espectro autista, e, claro, os próprios autistas. Já, no dia 05/08, na Câmara Municipal, às 16h, a Rede Teapoio, estará reunindo mães para mais um encontro.