Corpo é encontrado carbonizado próximo ao IFSP Votuporanga

Vítima ainda não identificada foi localizada por servidores que combatia um foco de incêndio na reserva ecológica aos fundos da instituição.

Um corpo em chamas foi localizado em uma reserva ecológica nos fundos do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), na zona norte de Votuporanga/SP, no final da tarde desta quarta-feira (26.jul).

De acordo com o apurado no local pelo Diário, servidores da instituição combatiam um foco de incêndio que se aproximava da unidade, quando visualizaram um corpo humano sendo consumido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, assim como a Polícia Científica que busca entender a dinâmica do caso. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

A princípio, a polícia acredita ser um corpo do sexo masculino e de estatura pequena, podendo ser um adolescente. O local é amplamente conhecido nos meios policiais como utilizado para o uso de drogas.

O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).