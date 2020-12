Vagas abrangem as especialidades em Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; e Ginecologia e Obstetrícia

Em parceria com a UNIFEV, a Comissão de Residência Médica (Coreme) da Santa Casa de Votuporanga abriu inscrições para o seu Programa de Residência Médica (PRM). As vagas são destinadas às especialidades em Clínica Médica (06); Cirurgia Geral – Pré-requisito para Cirurgia Básica (04); Pediatria (04); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (04); e Ginecologia e Obstetrícia (03).

Os interessados devem se inscrever pelo site www.eapc.com.br/residencia2021, até o dia 13 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 500 e deve ser paga via boleto bancário, até a data de vencimento.

O Programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas.

A Residência terá início previsto para o dia 01 de março de 2021 e, atualmente, a bolsa-auxílio é de R$ 3.330,43, valor determinado pelo MEC, pelo Ministério da Saúde e pela Comissão Nacional de Residência Médica.

PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo será composto por duas etapas. A primeira delas é a prova objetiva, prevista para o dia 23 de janeiro de 2021. A avaliação contemplará 100 questões, distribuídas nas especialidades de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral e Medicina Preventiva e Social. A segunda parte abrange análise de currículo, que deverá ser apresentado no ato da prova objetiva.

O resultado final será divulgado nos sites: www.eapc.com.br e www.unifev.edu.br, no dia 10 de fevereiro de 2021.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: coreme@unifev.edu.br.