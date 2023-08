Encontro de Famílias Grávidas discute sobre aleitamento materno

Evento será na terça-feira, dia 22, às 19h, com a médica Dra. Mariana Olimpio

A chegada de um bebê é um momento único na vida da mulher. É tempo de mudanças, não apenas físicas como emocionais. É tempo de preparação para receber a criança com todo amor e cuidado exigidos. Parte fundamental desse processo, a amamentação requer muita atenção e, por esse motivo, ainda gera dúvidas, especialmente para as mamães de primeira viagem.

O aleitamento materno tem dois pilares: um baseado no afetivo, que é a relação entre mãe e filho; e outro baseado na informação. Com a junção desses dois, é possível conseguir um ganho enorme.

Por isso, a Santa Casa de Votuporanga promove Encontro de Famílias Grávidas no próximo dia 22, às 19h, no auditório do RH. A médica Dra. Mariana Olimpio irá detalhar os benefícios da amamentação.

A enfermeira responsável pela Maternidade, Gessimária Ramos, explicou a escolha do tema. O “Esse mês é escolhido para conscientizar a sociedade sobre os benefícios do leite materno, alimento considerado ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, a campanha chama Agosto Dourado”, contou.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que, nos primeiros seis meses de vida, a criança pode e deve ser alimentada exclusivamente com leite materno, sem a necessidade de nenhum outro complemento. Considerado o alimento mais completo em nutrientes, o leite materno, sozinho, é responsável pela hidratação do bebê, ganho de peso e anticorpos, garantindo que ele cresça e se desenvolva de maneira saudável. O ideal é que a amamentação se prolongue até os dois anos de idade. Contudo, a partir dos seis meses, já é possível introduzir alimentos complementares.

Os ganhos com a amamentação não se limitam à criança, mas se aplicam também à mãe. “Os bebês que mamam costumam passar menos tempo no hospital quando adoecem. Têm menos resfriados no primeiro ano de vida, menos quadros diarreicos nos primeiros dois anos de vida, menos risco de obesidade e de diabetes médias. Para as mães, os benefícios da amamentação vão da redução de peso mais rápida no pós-parto a diminuição dos riscos de diabetes tipo 2 e de câncer de mama e de ovário”, disse a enfermeira.

Gessimária convidou a todos para participar. “Será um momento de muita informação, interação e, inclusive, sorteio de brindes. Convidamos as gestantes e familiares para nosso Encontro, que é gratuito. A Santa Casa está de portas abertas para recebe-los”, finalizou. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez e não é necessária inscrição.