Homem é preso pela PM por furto de celular em Jales

Na manhã de ontem (15) policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam em flagrante indivíduo por furto de celular.

Solicitada via COPOM a equipe policial, com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha, se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento onde ocorreu um furto de celular. Em contato com a vítima, esta declarou que aguardava internação para Jaci junto com o suspeito e colocou seu celular para carregar utilizando o carregador emprestado por ele, sendo que precisou se ausentar da sala e ao retornar o indivíduo tinha sumiu levando seu celular. De posse das características informadas pela vítima, as equipes realizaram diligências pelas imediações e rotas de fuga que poderiam ser utilizadas, fazendo um cerco coordenado pelo CGP.

Pela Rua do Estado foi visualizado o infrator, que ao perceber a viatura mudou de calçada e dispensou algo dentro de uma lixeira. Realizada abordagem e busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado, sendo que o indivíduo negou o furto ao ser indagado pela guarnição, porém ao localizar o objeto dispensado na lixeira, e confirmar ser o celular furtado, confessou o delito, declarando que o fez para acertar dividas na Vila União.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária sendo arbitrada fiança no valor do bem, ou seja, R$ 2.200,00 e como não foi paga permaneceu o autor preso, à disposição da Justiça.