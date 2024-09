Casal morre em acidente em rodovia após colisão frontal com caminhão

Um grave acidente ocorrido na manhã de ontem (10) resultou na morte de Nilza de Andrade Pereira, 64 anos, e Manoel Cândido da Silva Filho, 74.

Um grave acidente ocorrido na manhã de ontem (10) resultou na morte de Nilza de Andrade Pereira, 64 anos, e Manoel Cândido da Silva Filho, 74. O casal viajava em um veículo Renault Duster, com placas de Guzolândia, quando teria invadido a contramão e colidido de frente com um caminhão. A colisão aconteceu na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito no local foi parcialmente interditado para que as equipes de resgate pudessem atender as vítimas. Nilza e Manoel chegaram a ser socorridos e levados ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) antes de serem liberados para velório e sepultamento. O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades, e a rodovia foi liberada após a retirada dos veículos.