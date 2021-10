Equipes do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na casa onde o criminoso estava.

O foragido pelo crime de tráfico de drogas no estado da Bahia recebeu os policiais e apresentou documento falso para se livrar da prisão.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes notaram a falsificação do documento, além de encontrarem duas pistolas, munições, carregadores, coldres, joias, cartões, documentos, cartões bancários, dinheiro estrangeiro e um celular.