Coronavírus: Votuporanga registra 9ª morte e mais 22 casos positivos

Segundo a Secretaria da Saúde, duas mortes são investigadas.

Nesta terça-feira (16), a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados mais 22 novos casos de Coronavírus (Covid-19) no Município, sendo:

Masculino (1 caso) entre 10 e 14 anos;

Feminino (2 casos) e Masculino (1 caso) entre 20 e 29 anos;

Masculino (4 casos) e Feminino (2 casos) entre 30 e 39 anos;

Masculino (2 casos) e Feminino (4 casos) de 40 a 49 anos;

Masculino (2 casos) de 50 a 59 anos;

Masculino (3 casos) entre 70 e 79 anos;

Masculino (1 caso) a partir de 80 anos.

9ª morte confirmada

Nesta terça-feira, a Pasta confirmou ainda o nono óbito por Covid-19. O paciente era um idoso, de 68 anos, que estava hospitalizado. Ele tinha comorbidades e apresentou os primeiros sintomas no último dia 04.

Óbito suspeito

Um óbito suspeito por Coronavírus também foi registrado nesta terça (16). Trata-se de um homem, na faixa etária de 20 a 29 anos. Ele apresentava comorbidades e estava internado em outro Município. A Secretaria aguarda resultado do exame que foi colhido e enviado para análise do Instituto Adolfo Lutz, em São José do Rio Preto/SP.

Ao todo, o Município contabiliza neste momento, dois óbitos suspeitos por Coronavírus cujos exames foram enviados para laboratório e a Secretaria aguarda resultados.

Prevenção