Santa Casa de Votuporanga disponibiliza teste rápido de COVID-19

Avaliação tem resultado em até 30 minutos e a coleta acontece 24h por dia

A Santa Casa de Votuporanga disponibiliza o teste de antígeno como uma opção eficaz e mais rápida de acesso ao diagnóstico de COVID-19. O serviço é particular e disponível 24h todos os dias da semana, no Pronto Socorro Respiratório (localizado na Rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria). O procedimento possibilita a liberação do laudo técnico em cerca de 30 minutos.

A avaliação otimiza bastante o tempo de entrega dos laudos de Coronavírus. Essa celeridade é vantajosa na avaliação de pessoas com sintomas da doença, como também, na testagem de quem está assintomático, mas teve exposição de alto risco ao vírus no contato com pessoa infectada.O teste de antígeno permite diagnosticar rapidamente se ainda há sinais de infecção ativa ou presença do vírus no organismo. Em caso negativo, o paciente pode sair logo do isolamento.

Como funciona

O teste de antígeno busca proteínas características da superfície do Coronavírus. Ele é composto por anticorpos que são capazes de identificar estas proteínas. Ao encontrá-las, o exame dá positivo.

Quando fazer?

O procedimento deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sinais de COVID-19 –período apontado por estudos como sendo o de maior carga viral e consequente chance aumentada de diagnosticar a infecção. Quando os sintomas são muito intensos, a orientação éantecipar o exame.

Quem permanece sintomático e não fez a análise no período recomendado, deve fazer mesmoapós o quinto dia de início dos sintomas.A coleta de material é semelhante ao teste de RT-PCR, feita com um cotonete especial (swab) introduzido na parte posterior da narina (nasofaringe) ou na parte posterior da boca (orofaringe)–locais em que o vírus mais se concentra.

Mais informações no setor Comercial da Santa Casa: 17 3405-9144ou 1799125-2217.