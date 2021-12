Confira como ficam os atendimentos para pacientes com sintomas gripais a partir desta quarta-feira

Todas as Unidades de Saúde, UPA 24 horas e Mini-Hospital do Pozzobon estarão aptas a prestar atendimento às diversas necessidades dos pacientes.

Com a redução no registro de casos de Covid-19 em Votuporanga, o serviço público de saúde vai voltando à normalidade. A partir desta quarta-feira (1/12), todas as Unidades de Saúde, UPA 24 horas e Mini-Hospital do Pozzobon estarão aptas a prestar atendimento às diversas necessidades dos pacientes, inclusive, aqueles com sintomas gripais.

Lembrando que a UPA e o Mini-Hospital são serviços de pronto-atendimento 24 horas, portanto, voltados para urgências e emergências; e as Unidades de Saúde dos bairros são porta de entrada para as situações mais leves e prestam atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, sendo que algumas também ficam abertas até às 19 horas.