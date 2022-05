Renda do show da dupla no Rodeio de Mirassol foi revertida ao Complexo Funfarme, que investirá em reforma, ambientação e custeio dos leitos SUS

O Hospital de Base de Rio Preto recebeu R$ 498.082,60 doados pelos cantores Zé Neto e Cristiano. O valor, referente à renda do show da dupla no Rodeio de Mirassol, no dia 23 de abril, foi divulgado nesta quarta-feira, 25.