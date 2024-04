Em 1 semana, SP emite 2,2 mil selos de identificação a veículos de pessoas com autismo

Estado de SP já soma mais de 45 mil emissões da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA)

Em uma semana, 2.264 Identificações Veiculares TEA foram emitidas no estado de São Paulo. O selo de identificação para veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista foi lançado durante a 1ª Jornada Estadual de Conscientização sobre o Autismo, em uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital, Detran-SP e Prodesp.

“O lançamento desta identificação veicular reforça o comprometimento do Governo de São Paulo com a causa, promovendo uma sociedade mais acolhedora, que compreende e respeita a diversidade em todas as suas formas”, destaca o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A emissão da identificação veicular é concedida mediante vinculação à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA), que já soma mais de 45 mil emissões em todo o estado. Ao atrelar a identificação ao veículo, é gerado um QR Code que atesta a veracidade do documento. O adesivo também contém a frase: “Pessoa com autismo a bordo. Seja gentil, não buzine.”

Confira abaixo o passo a passo para emitir o Selo de Identificação Veicular:

Para quem já possui a CipTEA:

1) Acesse seu cadastro com o login GOV.BR;

2) Clique em “cadastrar veículo”

3) Informe o número da placa e o Renavam de seu veículo e clique em “cadastrar veículo”;

4) Clique no “carrinho” abaixo da imagem da carteirinha e imprima seu adesivo.

Para novos beneficiários CipTEA:

1) Acesse o site https://ciptea.sp.gov.br/ com o login GOV.BR e clique em cadastrar novo beneficiário;

2) Preencha os dados pessoais e endereço da pessoa diagnosticada com TEA;

3) Preencha as informações do CID, nome e CRM do médico, data do documento e anexe o arquivo do relatório médico em png ou jpg;

4) Preencha os dados do cuidador/responsável;

5) Informe o número da placa e o Renavam de seu veículo;

6) Leia e dê ciência ao Termo de Aceite;

7) Aguarde a análise e aprovação da CipTEA (até 20 dias úteis);

8) Após aprovação, faça o download de sua identificação veicular.