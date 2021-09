Morre jovem vítima de acidente na rodovia Euclides da Cunha

Morreu nesta sexta-feira, dia 17, Alcemir Júnior dos Santos Sanches, 27 anos, mais conhecido como “Pitoco”, vítima de um acidente automobilístico registrado na madrugada do dia 21 de agosto deste ano na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

O veículo Peugeot em que ele estava havia se chocado na lateral de um caminhão durante uma ultrapassagem, provocando o capotamento.

Pitoco foi arremessado e o veiculo acabou ficando sobre parcialmente sobre ele. Já a outra vítima, que usava cinto de segurança estava consciente e conseguiu sair pela traseira.

Unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local e tiveram que usar equipamentos para levantar o carro e retirar a vítima que rapidamente foi atendida pela unidade avançada do Samu sendo intubado no local e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

A outra vítima também foi socorrida e apresentou apenas um corte na cabeça, e segundo informações de amigos, estaria bem, mas ainda em observação na Santa Casa.

Pitoco, que ficou preso embaixo do veiculo, teria sofrido uma lesão na cabeça e foi transferido para um Hospital em São José do Rio Preto, permanecendo intubado e em estado gravíssimo e acabou não resistindo.