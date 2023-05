Prefeitura de Votuporanga e Senai divulgam cursos gratuitos

Oportunidades são para eletricista instalador e costureiro de máquina reta e overloque

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai), divulga cursos gratuitos para eletricista e costureiro de máquina reta e overloque.

O período de inscrições é de 22 a 26 de maio, presencialmente, na unidade do Senai, que fica na Rua Olga Loti Camargo, 3500, no Bairro Jardim Santos Dumont. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30. Quem preferir, pode se inscrever on-line por meio do link https://votuporanga.sp.senai.br/cursos/11/4312/bolsas-de-estudo?bolsa=true .

Cursos ofertados

Eletricista Instalador

Estarão disponíveis 16 vagas para pessoas a partir de 18 anos que tenham concluído o 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas estão previstas para serem aplicadas de 12 de junho a 18 de setembro, com carga horária de 160 horas, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h, no Senai.

Costureiro de Máquina Reta e Overloque

Estarão disponíveis 16 vagas para pessoas a partir de 16 anos que tenham concluído o 4º ano do Ensino Fundamental. As aulas estão previstas para serem aplicadas de 12 de junho a 18 de setembro, com carga horária de 160 horas, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h, no Senai.

O telefone para mais informações é o (17)3426-8219 ou (17) 3406-1488, ramal 29.