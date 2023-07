Desfavelamento: obra na Região Sul segue avançando

185 casas serão construídas no Conjunto Habitacional “Thui Seba”; loteamento ocupará uma área de 77 mil m²

Após a assinatura da ordem de serviço para a obra do desfavelamento na Região Sul da cidade, o trabalho segue avançando no local com equipes e máquinas para a construção de 185 casas que contemplarão famílias que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. A obra, de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, é uma importante meta de governo do prefeito Jorge Seba.

Denominado Conjunto Habitacional “Thui Seba”, o loteamento ocupará uma área de 77 mil m² com localização privilegiada, próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, além de rede de água e esgoto.

Na etapa atual, já foram finalizadas a rede de água, esgoto e drenagem e segue com a preparação do subleito do viário, através de aplicação de brita graduada para receber a capa de pavimentação asfáltica e também está sendo feita a padronização da Caixa de Proteção do Hidrômetro (CPH). A próxima etapa é a instalação dos postes da rede de distribuição de energia elétrica.

“Além do avanço da obra, é também o avanço no sonho da casa própria de cada uma das famílias que esperam por essa moradia digna há mais de 50 anos. Cada fase desta importante obra do nosso plano de governo, desde a assinatura da autorização até a conclusão, vai marcar a história dessas pessoas e também da cidade. É muito satisfatório ver pessoas envolvidas trabalhando na colaboração de algo que fará outras pessoas felizes”, comenta o prefeito Joge Seba.