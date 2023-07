Produtores de Parisi doam tomates para Santa Casa

José Amador Hernandes (conhecido como Zé Espanhol) e sua esposa Vlanir são grandes parceiros do Hospital.

A solidariedade faz parte do DNA da família de José Amador Hernandes (conhecido como Zé Espanhol). Ele e seus filhos destinam doações para a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Os produtores de Parisi entregaram 130 quilos de tomates para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga. Os alimentos foram encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Zé Espanhol falou da sua satisfação em colaborar. “O Hospital atende a todos muito bem. É a nossa maneira de agradecer por toda assistência, oferecendo nossos produtos. Ajudar a Santa Casa já faz parte de nossa rotina”, contou.

Rosemir Lopes – conhecido como Milão, do setor de Captação de Recursos, falou sobre o gesto do produtor. “Eles são grandes parceiros. Toda vez que colhem tomates, destinam uma parte para a Santa Casa. Além disso, contribuem com nossos leilões, pensando em nossos pacientes”, disse.

A nutricionista da Instituição, Louise França, agradeceu as doações. “É por meio de ações como essa que percebemos o carinho da comunidade pela Instituição, a união em prol de um patrimônio que é de todos. Uma dieta balanceada e nutritiva contribui para a recuperação dos nossos assistidos e a solidariedade da família de Zé Espanhol enche nossos pratos de saúde e de amor”, concluiu.