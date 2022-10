Santa Casa Votu: sua saúde na palma da mão

Aplicativo possibilita que o usuário tenha acesso a dados do atendimento, atestados, receitas, resultados dos exames e muito mais

Antes de passar por atendimento médico, não esqueça dos seus documentos pessoais e do… celular! Isso mesmo, seu aparelho de telefonia. A Santa Casa, em parceria com a Prefeitura e a empresa MV, lançou um aplicativo que está revolucionando a saúde no município.

O aplicativo chama Santa Casa Votu e o usuário pode fazer seu download em qualquer plataforma seja Apple ou Android gratuitamente. Com apenas um login e uma senha, o paciente tem acesso a dados de seus atendimentos como atestados, receitas, resultados dos exames, acompanhamento de sua saúde e muito mais.

Além disso, ele pode programar alertas sobre horários de medicamentos e traçar seu perfil de saúde, levando em consideração seu peso, altura e estilo de vida. A ferramenta também fornece informações sobre campanhas de vacinação, notícias do município e outras funções totalmente personalizadas.

O sistema pode e deve ser utilizado por todos os pacientes assistidos pela rede de atendimento do complexo Santa Casa de Votuporanga, tanto as unidades públicas quanto as privadas.

Entre os vários benefícios já vivenciados em dois meses de implantação estão: integração de dados em todos os sistemas de atendimento assistencial do Complexo Santa Casa de Votuporanga, permitindo ser acessado por qualquer médico da Instituição; redução no tempo de atendimento, facilidade de uso, empoderamento do cliente em relação à sua saúde, nova experiência na assistência, além de automação dos processos administrativos.

Com a integração, qualquer profissional médico, que acessar o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), está no mesmo sistema. Na ferramenta é possível incluir dados relevantes ao histórico de saúde, como as características físicas do assistido, suas comorbidades, uma lista de medicamentos que estão em uso, bem como alergias e sinais vitais. Por meio das soluções, tanto o usuário quanto o médico podem acompanhar de perto qualquer progressão.

No sistema foi desenvolvido um padrão de visualização que abrange qualquer tipo de atendimento, seja nos Consultórios Municipais, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Mini-Hospital do Pozzobon, Santa Casa e Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

O clínico-geral Dr. Fábio Zanusso Prates atua no Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” do bairro Pozzobon e consulta o Prontuário Eletrônico do Paciente como ferramenta de atendimento. “Veio como uma porta que se abriu para diversos setores, no acesso ao paciente. Por meio do sistema, a assistência é mais completa. O prontuário integrado é a segunda voz do usuário, que algumas vezes não consegue passar todas as informações que o médico precisa, porém, pelas anotações dos outros profissionais e exames laboratoriais e de imagens, que agora temos acesso conseguimos dar continuidade no tratamento”, destacou.

Daniel Martinez, gerente de TI da Santa Casa, deu detalhes da funcionalidade. “As informações são sincronizadas automaticamente, a partir do momento em que o atendimento é criado digitalmente, o mesmo aparecerá no aplicativo. É muito importante reforçar a segurança e privacidade da ferramenta. Cada paciente possui um acesso, um código único, assim como o RG, CPF e demais documentos pessoais, protegidos por medidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, afirmou.

O aplicativo coloca a Santa Casa de Votuporanga em um seleto grupo de Instituições do Brasil que utilizam prontuário 100% eletrônico. Apenas 18% integram esse nicho atualmente. “Votuporanga foi pioneira, a primeira no Brasil. Conseguimos compilar todos os dados médicos dos pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS), em uma ferramenta só de maneira com que permite que o cidadão tenha seu histórico médico, com exames, usufruindo de métodos preventivos. Para o município, além de propiciar saúde de um nível considerável, resulta em economia. Estamos muito orgulhosos de avançar no cenário digital, garantindo acesso a todos saúde integrada e resolutiva”, disse.