Os bolsistas realizaram a assinatura dos contratos na última quarta-feira (9/9) e começarão a atuar em diversas funções ligadas às Secretarias Municipais da Prefeitura, a partir dessa segunda-feira (14/9).

A escolha dos contemplados foi realizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, do Governo de São Paulo, atendendo aos critérios estabelecidos pelo programa estadual. A relação com o nome de todos os contemplados foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br).

O Programa tem duração de nove meses e os contemplados terão bolsa de R$300 mais auxílio transporte no valor de R$30. Com carga horário de 6h por dia, de segunda a quinta-feira, os bolsistas, além do emprego, serão beneficiados com curso de formação profissional de garçom e garçonete às sextas-feiras. Ao final do programa, os contemplados recebem diploma, para assim, aumentar as possibilidades de novas oportunidades no mercado de trabalho.